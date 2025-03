Gegen Wintergarten und Bushaltestellen geprallt

In den frühen Morgenstunden am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B178 in Zell am See: Ein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Wintergarten und zwei Bushaltestellen. Der ungarische Lenker (30) wurde von Sanitätern versorgt und ins Spital gebracht, die Feuerwehr räumte auf.