Dieser Steirer baute Schulen für 25.000 Kinder

Ein allerletztes großes Charity-Event

Mit dem Generationenkonzert am 22. März in Deutschlandsberg setzt Krasser nun den krönenden Abschluss seines langjährigen Engagements. An diesem Charity-Abend stehen Billie Steirisch, Opus & Schick Sisters und der unverwüstliche Peter Kraus auf der Bühne. Der Wahlsteirer feiert am Dienstag seinen 86. Geburtstag und fasziniert noch immer mit kräftiger Stimme und swingendem Hüftschwung. „Dem Peter Kraus habe ich über die Gemeinde Gamlitz einen Brief zukommen lassen. Er hat sofort reagiert und mir fix zugesagt“, freut sich Peter über Peter.