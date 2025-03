Spannung in Städten, klare Kisten in den Tälern

Die Vorarlberger haben bekanntlich ihre Eigenarten. Das gilt ganz besonders für das Gemeindewahlgesetz, welches wohl weltweit einzigartig ist. Was es ebenfalls ist: ein wenig kompliziert. So wird am Sonntag nach drei verschiedenen Modi gewählt: In 13 Kleingemeinden kommt das sogenannte Mehrheitswahlrecht zur Anwendung. Das bedeutet, dass in diesen Orten kein Wahlvorschlag abgegeben wurde und in den Wahlkabinen leere Stimmzettel aufliegen. Auf diese können die Wähler die Namen ihrer Wunschkandidaten eintragen. In 22 Gemeinden treten eine oder mehrere Listen an, mangels Anmeldung aber kein Bürgermeister-Kandidat. Für diese insgesamt 35 Gemeinden gilt: Der Ortschef muss von der neuen Gemeindevertretung gewählt werden. Überspitzt formuliert: Irgendwer muss die Kröte schlucken.