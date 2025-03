Fässler, Fäßler & Alton als Mitbewohner erwünscht

Als Bürgermeister würde ich alles über einem durchschnittlichen Lohn von 2500 Euro netto pro Monat in einen Sozialfonds abgeben, um damit Dornbirnern in Notlagen helfen zu können, so wie das auch die KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr in Graz macht.

Die Dornbirner Stadtvertretung sollte leistbares Wohnen zum Schlüsselthema in der Stadt machen und mehr öffentliche, kostengünstige und qualitätsvolle Wohnungen bauen.

Was war bisher Ihr glücklichster Tag als Politiker? Zum Glück bin ich noch keiner. Und wenn Politiker sein bedeutet, vor allem in die eigene Tasche zu wirtschaften und vor Wahlen viel zu versprechen, was man danach nur wieder bricht, will ich auch nie einer werden.

War Ihr Konto schon mal im Minus? Ja, und das ist bei den hohen Wohnkosten und der Teuerung für immer mehr Menschen in Dornbirn viel zu oft eine Alltagssorge. Mit welchem Mitbewerber würden Sie in eine WG ziehen? Mit dem zukünftigen Bürgermeister, der kann sich das leisten.