Was die Politiker im Fasching niemals anziehen

Als Bürgermeisterin... setze ich die Menschen in den Mittelpunkt, mache Bregenz von Öl, Gas und Putin unabhängig, sorge dafür, dass alle ein leistbares Zuhause finden und alle unsere Schulen modern ausgestattet sind.

Die Bregenzer Stadtvertretung ... ist das oberste Entscheidungsgremium, es verdient Respekt. Ich sehe daher die gemeinsamen Klogänge von ganzen Fraktionen, die damit ihrer Abstimmungsverantwortung entgehen möchten, als sehr respektlos an.

Was stört Sie am Politikerdasein? Wie schwer es ist, die Komplexität von Entscheidungen den Bürger:innen zu vermitteln. Manche denken, Politik geht in drei Zeilen, aber so einfach ist es nicht.

Was essen Sie zum Frühstück? Marmeladenbrot mit Käse, dazu ein schwarzer Kaffee, süß und herzhaft auf einem Teller, genau wie mein Alltag als Politikerin.

Ihre Lieblings-App? Meteoblue, damit stehe ich nie unvorbereitet im Regen, weder beim Wahlkampfstand noch beim Segeln. In der Politik wie auf dem Wasser gilt: Wer den Sturm kommen sieht, steht am Ende besser da!