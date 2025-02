„Wir wollen im Montafon Geschichte schreiben“

Für frischen Wind in der Vandanser Gemeindestube will künftig eine Frau sorgen. Nicole Ender-Jöchl ist der Name der 41-jährigen Gegenkandidatin des amtierenden Bürgermeisters Florian Küng. Das besondere an ihrer Liste: Es ist die einzige in ganz Vorarlberg, auf der ausschließlich Frauen kandidieren. „Geplant war das aber nicht“, betont Nicole Ender-Jöchl. „Wir haben durchaus auch ein paar Männer gefragt, aber die haben alle ihre Frauen vorgeschickt.“ Zum Mitarbeiten seien die Herren der Schöpfung aber durchaus verdonnert worden. Schließlich brauche es die Blickrichtungen beider Seiten, um etwas voranzubringen.