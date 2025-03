Oma, Eltern, Ehemann und Marie Curie als Vorbilder

Als Bürgermeister möchte ich das Ohr bei der Feldkircher Bevölkerung haben und mindestens so viel zuhören, wie ich spreche.

Die Feldkircher Stadtvertretung braucht mehr Stimmen für soziale und ökologische Anliegen. Dafür treten wir Grüne an.

Stimmt das Klischee, dass Politiker nur reden, aber nichts tun? Frei nach Werner Kogler: Für manche reicht das Erzählte, für mich zählt das Erreichte. Auf Gemeindeebene fällt es aber schnell auf, wenn jemand nur redet.

Wer ist Ihr Held und warum? Meine Eltern – sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin und mir beigebracht, für das Richtige einzustehen.

Welchen Namen hätten Sie als DJ? DJ Rauchfrei wäre ein witziges Wortspiel mit meinem Nachnamen. Aber die Gefahr, dass ich in diesem Leben noch DJ werde, ist gering.