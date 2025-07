Vorarlberger Landesregierung beerdigt Pressefoyer

Kritik der Opposition

Während das Pressefoyer bei den Vorarlberger Journalisten schon lange an Bedeutung verloren hatte, beklagen die Vertreter der Opposition das Aus: So erachtet SPÖ-Chef Mario Leiter die Abschaffung als „demokratiepolitisch bedenklich“. Das Vorgehen werde den Vertrauensverlust in die Politik weiter befeuern. Grünen-Sprecher Daniel Zadra moniert indes, dass die schwarz-blaue Regierung sich offensichtlich nicht der Öffentlichkeit stellen wolle, sondern „Message-Control im Hinterzimmer“ betreibe. Ganz anders sieht das naturgemäß die ÖVP: Was die Gegner als Demokratieabbau bezeichneten, sei in Wahrheit eine längst überfällige Modernisierung der Informationspolitik, so Klubobfrau Veronika Marte.