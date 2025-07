Der entspannte Mut zur Schlichtheit

Shaker ohne Schütteltanz

So gut wie nicht vorhanden in der Choreografie war hingegen das bekannteste Attribut der Shaker, nämlich der ekstatische Schütteltanz, der dieser amerikanischen Religionsgemeinschaft den Namen gab. Dennoch hatte man am Ende der Aufführung das Gefühl, einen tiefen Einblick in das Leben dieser Gemeinden bekommen zu haben. So bezogen sich die Kostüme der Mitwirkenden, entworfen von Erika Turunen, auf deren an praktischer Arbeit orientierten Lebensweise. Die schwarze Unisexkleidung mit knöchellangen Röcken hatte aber auch elegante Komponenten, und die festen Schnürschuhe wurden zudem rhythmusgebend eingesetzt. Denn es gab keine durchgehende Musik, etwa von Instrumenten, lediglich ein achtköpfiges Vokalensemble, die „Boston Camerata“. Sie sangen solistisch und einstimmig zusammen Lieder der Shaker, die ebenfalls sehr einfach waren. Die vier Frauen und die vier Männer klangen zauberhaft, jedoch sehr natürlich – ein ganz besonderes und die Aufführung wesentlich mitbestimmendes Element.