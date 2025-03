Blechsalat auf der A14

Ereignet hat sich die Karambolage gegen 17.25 Uhr auf Höhe Lauterach in Fahrtrichtung Tirol – und zwar just an jener Stelle, wo sich die dreispurige Fahrbahn auf zwei Spuren verengt. Ein Lenker dürfte das allerdings nicht ganz mitbekommen haben – mit dem Ergebnis, dass er von der Überholspur recht abrupt auf die zweite Spur wechseln musste. Dadurch sah sich wiederum ein anderer Pkw-Lenker zu einer Vollbremsung gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine direkt hinter ihm fahrende Autofahrerin musste nun ebenfalls auf die Bremsklötze steigen, allerdings konnte sie ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und touchierte das Heck ihres Vordermanns.