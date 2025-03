Junges ÖVP-Team will blauen Angriff abwehren

Damals galt Christoph Schlager-Kienreich als sein Nachfolger. Doch er zog aus persönlichen Gründen zurück, und so führt Thomas Weinzerl die Volkspartei am 23. März an. Der Landwirt ist kommunalpolitisch kein Unbekannter: Er kam 2010 in den Gemeinderat, war von 2020 bis 2022 Vizebürgermeister, ehe er das Amt familiär bedingt zurücklegte.