Schwer kranke Frau hielt 50 Vögel in Zimmer

Am Donnerstag holte sie gemeinsam mit zwei Pflegerinnen des Gnadenhofs die Vögel im Zoo ab. In Transportboxen ging es per Auto nach Henndorf. Auf Gut Aiderbichl kommen die Finken in die große Voliere – zusammen mit etlichen Wellensittichen. Wondrak: „Weiter vermehren sollen sich die Finken nicht. Wir werden ihnen Nistmöglichkeiten schaffen, die Eier allerdings stets einsammeln.“