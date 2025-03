Vier Fan-Busse sollen „Privatjet“ ausstechen

Sein Transport-Imperium mit rund 600 LKW, 900 Mitarbeitern und Zentrale in Gleisdorf ist weltweit in 22 Ländern an 33 Standorten tätig. Er selbst ist sportverrückt, fuhr in der Formel-3, verhalf Gleisdorf zu Tennis-Titeln und lotste einst NHL-Star Thomas Vanek für ein Kurzgastspiel nach Graz: Herbert Jerich! Der seit dieser Saison Präsident ist, den 99ers eine bärenstarke Truppe zusammenkaufte. Die finanziell klar unterlegenen Linzer Black Wings liefern den Steirern derzeit aber einen packenden Viertelfinal-Fight!