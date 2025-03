Kugel-Krimi und Gold-Jagd: Arvid will‘s wissen

„Im Kopf arbeite ich schon seit Bad Gastein (das Rennen war Mitte Jänner) auf den letzten Weltcup und die WM hin. Durch kritische Fragen in meinem Umfeld bin ich auch draufgekommen, dass ich nicht erfolgreich bin, weil ich schnell snowboarden kann. Sondern, dass so viel Liebe in meinem Schwung steckt, dass der Erfolg nur das Resultat dieser Leidenschaft ist. Es hat lange gedauert, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Ich freu’ mich am meisten auf meine Schwünge. Wenn ich die so geil runterziehe, dann geht’s in die richtige Richtung“, so Auner.