Mordversuch? Mann griff Somalier mit Messer an

Nur wenige Tage nach dem blutigen Tag in Innsbruck – die „Krone“ berichtete – soll es auch in Kufstein einen versuchten Mord gegeben haben. Am Dienstag gegen 17.50 Uhr soll ein Streit zwischen einem 43-jährigen Staatenlosen und einem 20-jährigen Somalier in einer Flüchtlingsunterkunft völlig aus dem Ruder gelaufen sein.