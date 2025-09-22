Barbara kann wieder gehen: „Wie ein neuer Mensch“

Mehr als ein halbes Jahrhundert hatte Barbara Elmleitner aus Pöllau auf diesen Moment gewartet. Mit luxierten Hüftgelenken zur Welt gekommen, war ihr Leben von Anfang an ein Kampf gegen Schmerzen, Einschränkungen und Verzweiflung. „Schon als Kind musste ich drei Beckenoperationen über mich ergehen lassen, wochenlang im Liegegips von Becken bis Fuß“, schildert die 55-jährige Steirerin.