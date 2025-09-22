Eklat! Trainer tobt und zeigt Schiri Mittelfinger

Frankfurt lag nach einem Dreierpack von Oliver Burke bereits 1:4 zurück, ehe Can Uzun (80.) und ein von Jonathan Burkardt verwandelter Strafstoß (87.) die Hessen wieder heranbrachten. Der Elfmeter nach VAR-Eingriff brachte Baumgart zum Toben. TV-Kameras fingen den Coach ein, wie er den Mittelfinger in Richtung Spielfeld zeigte. Zudem trat er eine Papierkugel aus der Frankfurter Choreographie aufs Feld – die Zuschauer reagierten mit Pfiffen, Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte Rot. Direkt nach Abpfiff wollte Baumgart davon nichts wissen: „Ich war eben bei den Schiedsrichtern drin. Es ist alles in Ordnung“, sagte er bei DAZN.