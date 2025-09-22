Zverev besiegelt Europas Niederlage beim Laver Cup

Zverev-Comeback im zweiten Satz reicht nicht

Auch gepusht von seinem Team-Kollegen um Kapitän Yannick Noah und dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz steigerte sich Zverev im zweiten Satz von Minute zu Minute und kämpfte sich nach einem 2:4-Rückstand in den Tiebreak. Den gewann Fritz jedoch mit 7:4, entschied damit das Match und auch den Laver Cup zugunsten von Team Welt.