Zoff bei Ferrari: Leclerc schnauzt Hamilton an

In der Schlussphase lag Hamilton mit frischeren Reifen hinter Leclerc. Das Team ordnete an, den Briten kampflos vorbeizulassen, damit er noch McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang sieben attackieren könne. Die Bedingung war klar: Sollte Hamilton den Angriff nicht erfolgreich beenden, müsse er Leclerc vor dem Ziel wieder passieren lassen. Doch genau das trat ein und Hamilton hielt sich nicht an die Absprache. Obwohl ihn Renningenieur Riccardo Adami in der letzten Runde noch aufforderte („Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde“), blockierte Hamilton. Mit einer halben Sekunde Vorsprung rollte er als Achter über die Linie, Leclerc blieb Neunter.