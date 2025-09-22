Vorteilswelt
„Dumm, nicht fair!“

Zoff bei Ferrari: Leclerc schnauzt Hamilton an

Formel 1
22.09.2025 07:34
Charles Leclerc (re.) und Lewis Hamilton
Charles Leclerc (re.) und Lewis Hamilton

Bei Ferrari hängt der Haussegen offenbar gewaltig schief. Beim Grand Prix von Aserbaidschan verweigerte Lewis Hamilton die klare Anweisung, Teamkollege Charles Leclerc vorbeizulassen und sorgte damit für einen Zwist bei der Scuderia.

In der Schlussphase lag Hamilton mit frischeren Reifen hinter Leclerc. Das Team ordnete an, den Briten kampflos vorbeizulassen, damit er noch McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang sieben attackieren könne. Die Bedingung war klar: Sollte Hamilton den Angriff nicht erfolgreich beenden, müsse er Leclerc vor dem Ziel wieder passieren lassen. Doch genau das trat ein und Hamilton hielt sich nicht an die Absprache. Obwohl ihn Renningenieur Riccardo Adami in der letzten Runde noch aufforderte („Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde“), blockierte Hamilton. Mit einer halben Sekunde Vorsprung rollte er als Achter über die Linie, Leclerc blieb Neunter.

Während die Sky-Kommentatoren Sascha Roos und Ralf Schumacher zunächst ein Versehen vermuteten, schnauzte Leclerc seinen Teamkollegen an. „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen“, funkte der Monegasse ironisch, um dann nachzulegen: „Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.“



Leclerc nach Rennende weiter: „Platz acht oder Platz – das ist nichts, was mich wirklich interessiert. Das ist Kleinkram, wenn man nach vorne schaut. Wenn wir mal um attraktivere Positionen kämpfen, was hoffentlich der Fall sein wird, dann gehen wir hoffentlich anders vor.“

„Entschuldige mich bei Charles“
Hamilton rechtfertige sich: „Ich war komplett auf das Auto vor mir fokussiert, auch wenn es nur eine sehr geringe Chance gab, es zu überholen. Ich habe trotzdem darauf gehofft.“ Ganz zum Schluss habe er „auf der Geraden gelupft und sogar gebremst“, erklärte Hamilton. „Ich habe es dann aber um etwa vier Zehntelsekunden verpasst. Das war einfach eine Fehlkalkulation meinerseits.“ So sah es auch Teamchef Vasseur: „Wir hatten um den Positionstausch gebeten. Es scheint, als habe Lewis die Position der Ziellinie auf der Zielgeraden falsch eingeschätzt.“

„Deshalb entschuldige ich mich bei Charles“, sagte Hamilton. „Aber letztlich sprechen wir von Platz acht und von Platz neun, also ...“

Brisant: In der Fahrerwertung liegen die beiden direkt hintereinander. Leclerc ist mit 165 Punkten Fünfter, Hamilton mit 121 Zählern Sechster.

Das interne Klima bei Ferrari ist nach Baku jedenfalls angeknackst ...

krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Lewis HamiltonCharles LeclercLando NorrisRalf Schumacher
Aserbaidschan
McLarenSky
Reifen
