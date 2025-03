Im Bunker sollen die Lichter noch nicht ausgehen!

Bislang gab es in vier der fünf Partien haarknappe Entscheidungen in der Verlängerung. Warum neutralisieren sich die beiden Mannschaften so sehr? „Wir haben bei fünf gegen fünf teilweise mehr vom Spiel, aber Linz kreiert aus weniger Chancen extrem gefährliche Sachen. Sie können aus recht wenig recht viel herausholen“, so Haudum.