Wie 99ers und Black Wings Geschichte schreiben

Rekorde sind bekanntlich da, um gebrochen zu werden. Das gelingt den 99ers und den Black Wings in der heiß umkämpften Viertelfinalserie bislang sehr gut! Der 2:1-Heimsieg der Linzer am Dienstagabend war das vierte Spiel in Folge, das in eine Verlängerung ging – neuer Liga-Rekord. Und nach den 15 Toren im Auftaktspiel schon die zweite Bestmarke, die in dieser Serie geknackt wurde.