Österreicher und Deutsche größte Bargeld-Fans

Mit ihrer großen Liebe zum Bargeld stehen Österreicher und Deutsche einer Umfrage zufolge ziemlich allein da: 73 Prozent der Österreicher und 69 Prozent der Deutschen gaben in der Online-Umfrage an, Bargeld besonders häufig zu verwenden. In allen anderen sieben befragten europäischen Ländern ist die kontaktlose Zahlung per Karte Favorit.