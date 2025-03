Liebeskrise? Sydney Sweeney wohnt lieber im Hotel

Dinner und Drinks im Hotel

Mit ihren Mädels wurde Sweeney in den letzten Wochen auch mehrfach beim Speisen in der berühmten Polo Lounge im Beverly Hills Hotel gesichtet, wie „TMZ“ schreibt. Auch an der Bar wurde die Hollywood-Beauty bereits gesichtet, am letzten Wochen genoss sie laut Augenzeugen zudem am Pool der Luxus-Herberge ein Mittagessen mit Lauren Sánchez, der Verlobten von Jeff Bezos.