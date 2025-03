Geizige Gauner kauften Maskierung mit Rabatt

Nach wenigen Minuten wieder weg

Wie von der „Krone“ berichtet, war in der Nacht des Faschingsdienstags bei Cocktail-Weltmeister Stefan Haneder in St. Oswald im Mühlkreis eingebrochen worden. Die beiden Täter in auffälligen Schutzanzügen seien über das Badezimmerfenster in das Haus eingestiegen und schnurstracks zum Tresor gegangen. Mithilfe eines Brecheisens hatten sie diesen rasch aus seiner Verankerung gerissen und waren nach wenigen Minuten mitsamt dem schweren Metallkasten wieder übers Nachbargrundstück verschwunden.