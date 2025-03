Vorläufiges „Brand aus“, aber Gefahr bleibt weiter

„Wir appellieren eindringlich an die Bevölkerung, vor allem in Waldgebieten, aber auch am Waldrand keine offenen Feuer zu entzünden. Bitte auch keine glosenden Zigarettenstummel unbedacht in die Natur werfen. Jeder Funke kann erneut zur Gefahr werden“, warnt auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.