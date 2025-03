Zehn Feuerwehren bei Waldbrand im Großeinsatz

Freitagnachmittag war in Hirschbach in einem Jungwald in Hanglage ein Brand ausgebrochen. Es handelte sich um ein Bodenfeuer, die lange niederschlagsfreie Zeit dürfte ein sprichwörtlich guter Nährboden für die Flammen gewesen sein. Laut Polizei breitete sich das Feuer auf rund 150 Quadratmeter aus.