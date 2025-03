DAS machte Leni mit Tom in Heidis Hochzeitsnacht

Mamas Tipps halfen zu Beginn der Karriere

So verriet Leni auch, dass sie zu Beginn ihrer Modelkarriere, die sie schon mit 16 Jahren gestartet hatte, immer auf ihre Mama Heidi vertraut habe. „Ohne den Rat meiner Mutter wäre ich zu naiv an die Sache rangegangen (...). Es ist eben nicht nur vor die Kamera hüpfen und hübsch aussehen, sondern es passieren ganz viele Dinge behind the scenes.“ Es gehöre „viel Disziplin“ zum Modeln, fuhr Leni fort. „Heute kann ich damit umgehen und bin zum Beispiel immer überpünktlich (lacht).“