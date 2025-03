Dominic Thiem hat in seiner großen Tennis-Karriere 30.351.126 Millionen Dollar Preisgeld verdient. Sepp Straka hält nach Platz fünf in Orlando bei 21,5 Millionen Dollar Preisgeld. Niki Zitny, Sportdirektor des österreichischen Golfverbands sagt: „Sepp wird in diesem Punkt Dominic bald überholen.“