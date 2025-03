Trump verspricht, Grönländer „reich zu machen“

Regierungschef: „Kein Respekt“

„Die Dinge, die im Moment in der Welt passieren, beunruhigen mich sehr – dass die Weltordnung an vielen Fronten wankt und es in den USA vielleicht einen Präsidenten gibt, der sehr unberechenbar ist und auf die Weise auch dafür sorgt, dass die Leute verunsichert werden“, kommentierte Grönlands Regierungschef Múte B. Egede. „Wir verdienen es, mit Respekt behandelt zu werden. Und ich glaube nicht, dass der amerikanische Präsident die seit seinem Amtsantritt getan hat“.