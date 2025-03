Deutsche Grüne lassen Schulden-Deal platzen

Die geplante Grundgesetzänderung in Deutschland für ein milliardenschweres Finanzpaket von Union und SPD droht zu scheitern. Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge kündigte am Montag an, dass ihre Partei die Reform nicht mittragen werde – die Grünen seien nicht bereit, „Wahlgeschenke“ von CDU, CSU und SPD zu finanzieren.