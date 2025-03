In diesen Bereichen kopieren uns die Deutschen

Am Samstagnachmittag präsentierten Friedrich Merz von der CDU und Lars Klingbeil von der SPD die Ergebnisse der Sondierungsgespräche. In den kommenden Tagen wird es zu den genauen Verhandlungen kommen. Generell sind durch die voraussichtliche Koalition erstaunliche Parallelen zu Österreich zu erkennen. In beiden Ländern arbeiten nun die ehemaligen Großparteien zusammen. Während die Union bzw. die ÖVP noch immer auf einem schönen Stimmenpolster bauen können, hängen die Sozialdemokraten beider Länder gewaltig in den Seilen. Die Angst vor den Parteien am rechten Rand (AfD, FPÖ) lässt bzw. ließ ein Scheitern der Verhandlungen kaum zu.