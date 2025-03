Union und SPD beginnen nun Koalitionsverhandlungen

In einer ganzen Reihe von Sachfragen sei Einigkeit erzielt worden, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Samstag, der nun ebenso wie die Vorsitzenden der CDU und der SPD die Aufnahme von Koalitionsgesprächen empfiehlt. Die Unionsparteien und die Sozialdemokraten hatten sich nach dem Sondierungsauftakt vergangenen Freitag sehr schnell bis Dienstag auf ein riesiges Finanzpaket geeinigt, um mehr Geld für Verteidigung und Investitionen in Infrastruktur zur Verfügung zu haben. Danach begannen die Sondierungen über Themen wie Migration und Bürgergeld, bei denen die Union auf eine Wende in der Politik drängt.