Nachbarn retteten Anwohner über Balkon

Am Sonntagmittag gegen 13.03 Uhr brach in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein Feuer aus. Als die alarmierten Florianijünger vor Ort eintrafen, waren die Nachbarn bereits dabei, die Bewohner der Wohnung über eine Leiter vom Balkon der Wohnung in Sicherheit zu bringen – aus dem Wohnzimmer schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits die Flammen auf die Terrasse.