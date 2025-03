Lufttaxi-Boom in den USA lässt auch FACC abheben

Der Flug in die Stadt als „Alleinstellungsmerkmal für Premiumkunden“

Embraer-Ableger Eve vertraut ebenfalls auf das Know-how der Oberösterreicher. Auch an diesem Unternehmen hält United Airlines eine Beteiligung. Die Strategie der Fluglinie liegt für Machtlinger auf der Hand: „Sie wollen den Personentransport vom Flughafen in die Stadt als Alleinstellungsmerkmal für Premiumkunden umsetzen.“