„Ich habe ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt“

Es ist nicht nur dieser Fall über häusliche Gewalt, der schockiert. Jeder einzelne tut es, denn hinter jedem einzelnen steht eine Geschichte, ein Schicksal. Es ist noch immer ein Tabu, ein Thema, das mit Scham behaftet ist. Täterverantwortung steht dabei im Vordergrund. Und gerade deswegen ist es wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen, den Frauen zu vermitteln: Ihr seid nicht allein. „Nicht alles, was Liebe ist, ist Liebe. Oft ist es einfach nur Kontrolle.“ Sonja Ablinger, Vorsitzende des Gewaltschutzzentrums OÖ spricht aus, was sich viele denken. Und untermauert das mit Fakten. 2614 Klientinnen wurden aufgrund eines Betretungs- und Annäherungsverbotes durch die Exekutive im letzten Jahr an das Gewaltschutzzentrum überwiesen, vor zehn Jahren war es noch die Hälfte. „Das Gewaltschutzgesetz hat das Bewusstsein verändert. Der Paragraf Stalking wurde eingeführt, das Betretungsverbot verlängert. Es melden sich leider immer noch Frauen zu spät. Nicht gleich, nachdem der Mann das erste Mal zugeschlagen hat. Aber es ist gut, dass sie sich überhaupt melden“, so Ablinger.