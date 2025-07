Alle Transfers der Regionalliga und OÖ-Liga!

Dienstag-Nacht endete im Fußball-Unterhaus die Transferzeit und Mittwoch-Früh wurde gefragt: „Hast schon gehört, da gibt’s an Achtligisten, der Spielern 15.000 Euro pro Saison zahlen.“

Ob das stimmt?

Schließlich war auch nicht alles wahr, was man zuvor so las: SC Weiz sorgte etwa für Lacher, in dem der Gegner der OÖ-Regionalligisten mit einer Portion Selbstironie per Social Media bekanntgab: Marko Arnautovic hat sich für uns entschieden – und Rapid deshalb abgesagt! Kein Scherz dagegen: Ex-BW-Linz-Goleador Fabian Schubert (30) wechselte nach vier Jahren bei St. Gallen und 1860 München zu Voitsberg. In der OÖ-Liga blieb Christian Ramsebner der Königstransfer. Nach 185 Erst- und 233 Zweitligaspielen für Austria, LASK, Wr. Neustadt, St. Pölten und Stripfing ging der 36-Jährige zu Micheldorf. Vorweg bekam er von einer anderen Bundesliga-Legende einen Tipp. Wolfi Klapf, der seine Karriere mit 46 im Juni bei Weißkirchen beendet hat, riet: „Da brauchst die langen Stollen, weil in Micheldorf ist der Platz immer tief“

Hier gibt es alle Transfers der Regional- und OÖ-Ligisten im Überblick: