„Nacht in Venedig“: Karneval und Liebeswirren

Mit „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach startete man in Bad Ischl vor kurzem in die 65. Saison des größten Operettenfestivals Österreichs. Wie berichtet gelang Intendant und Regisseur Thomas Enzinger ein brillanter, musikalischer und turbulenter Wurf. Ja, in Ischl lebt die Operette, wie er gerne sagt.