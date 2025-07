Längere Hitzeperiode ist aktuell nicht in Sicht

„Insgesamt geht es weiterhin wechselhaft durch die restliche Woche“, fasst Meteorologe Maximilian Sterz von der GeoSphere Austria kurz zusammen. Doch was bedeutet das genau für die kommenden Tage? Am heutigen Mittwoch kann es Richtung Abend immer häufiger regnen. Am Donnerstag erwartet uns dann der kühlste Tag der Woche.