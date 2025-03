Gnadenlose Bulls ballerten Fehervar in den Urlaub

Knapp 125 der 180 Minuten waren die Eisbullen in den bisherigen drei Viertelfinalduellen in Führung gelegen. In Treff vier legten erstmals die Ungarn vor: Gerade 28 Sekunden im Mitteldrittel gespielt, stahl sich Erdely vors von Tolvanen gehütete Gästetor und vollstreckte unbedrängt.