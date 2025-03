Gericht ohne Gesicht: Versteckspiel in Eisenstadt

Namen raus aus den Medien

Aus diesen Gründen haben sich die sieben Richterinnen am Landesgericht Eisenstadt, am vermutlich einzigen rein weiblichen Gericht der Welt, entschlossen, in der Öffentlichkeit unterzutauchen. „Wir möchten nicht, dass unsere Gesichter gezeigt werden. Und wir bitten die Medien zu akzeptieren, dass in den Berichten auch unsere Namen nicht mehr genannt werden“, sagt Magistra Birgit Falb, die an dieser Stelle letztmals als solche bezeichnet wird. Großes Ehrenwort!