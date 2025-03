Tiroler Landeskonservatorium erhält neue Leitung

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele empfing kürzlich den neuen Direktor im Landhaus in Innsbruck, um ihn offiziell in der Position zu bestätigen: „Das Tiroler Landeskonservatorium ist Anlaufstelle für herausragende musikalische Talente und somit die wichtigste Musikausbildungsstätte in Tirol. Hier beginnen immer wieder große Karrieren – hier werden künstlerische Persönlichkeiten auf den Beruf vorbereitet.“