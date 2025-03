Feuerwehr rettete Pferd aus einem Wasserschacht

Im Schreck Abdeckung verschoben

Die Augen waren nur mehr knapp oberhalb der Wasserkante. Der Besitzer konnte geistesgegenwärtig noch einen Strick am Halfter des Tieres befestigen, um den Kopf still zuhalten und ihn vor allem über dem Wasser halten zu können. Doch wie kam das Pferd da hinein? Das Großtier dürfte auf die Abdeckung des Schachtes gestiegen sein und im Schreck die Abdeckung selbst verschoben haben. Dadurch stürzte das Pferd mit dem Hinterteil voran in den vollen Schacht und befand sich plötzlich einen Meter unter der Erde.