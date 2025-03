Wolf im Siedlungsgebiet zum Abschuss freigegeben

Schutz gesenkt

Die Abschusserlaubnis wurde just an dem Tag ausgesprochen, an dem die Berner Konvention in Kraft tritt, in welcher der Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ gesenkt wird. „Erneut zeigt sich die Bedeutung des Oö. Wolfsmanagements. In Oberösterreich gibt es mittlerweile vier Wolfsrudel, die aufgrund ihrer hohen Reproduktionsrate rasch wachsen. Daher sind wirksame Maßnahmen im Wildtier-Management unerlässlich“, so Langer-Weninger.