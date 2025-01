Jogger schlug Alarm: „Ein Wolf sprang mich an“

„Ganz sicher war es ein Wolf“ – ein etwa 40-jähriger Jogger, der in Windhaag bei Freistadt eine unliebsame Begegnung hatte, bleibt dabei: „Es war kein Hund!“ Und damit gilt das Zusammentreffen nahe einer Siedlung offiziell als Wolfsvergrämung. Das Tier war dem Hobbysportler am vergangenen Freitag über den Weg gelaufen und, wie der Mühlviertler sagt, an ihm hochgesprungen. Der Jogger wich aus, machte sich groß und schrie den Wolf oder Wolfshund an, bis dieser die Flucht ergriff. Danach schlug er rasch bei den Behörden Alarm.