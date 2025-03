Stefan Hierländer: So sieht seine Zukunft aus

Und jetzt? Läuft sein Vertrag im Sommer aus, hatte es auch Gerüchte über ein mögliches Karriereende gegeben. Was der 34-jährige Mittelfeldmann aber nun ausschließt – wie er der „Krone“ verrät. „Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, dass meine nähere Zukunft noch am Rasen ist!“, sagt „Hierli“.