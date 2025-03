Klagenfurt zittert um „Hinti“ und die Lizenz

Diese Szene ließ am Sonntag im Wörthersee-Stadion keinen kalt: Austria Klagenfurts Star Martin Hinteregger bleibt in Minute 32 gegen den LASK nach einer Rettungsaktion in letzter Sekunde im eigenen Strafraum am Boden liegen. Ohne Fremdeinwirkung hält er sich schmerzverzerrt das Knie. Um dann zu sagen: „Geht schon!“ Dabei war klar: Der Musterprofi wollte sich nur nichts anmerken lassen und biss durch. . .