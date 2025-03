Klagenfurt reichte alle Lizenzunterlagen nach

Ob ein Fristverzug große Sanktionen mit sich bringen kann? Von einer einfachen Verwarnung bis zu einer Geldstrafe oder einem Punkteabzug ist alles möglich – eine Lizenzverweigerung nur aufgrund einer Verspätung von einem Tag ist jedenfalls definitiv auszuschließen. Der Senat 5 der Bundesliga und der Lizenzmanager wenden sich bei Rückfragen oder nicht vollständig übermittelten Unterlagen direkt an die Vereine – eine Entscheidung in erster Instanz ist bestimmungsgemäß am 11. oder spätestens 14. April zu erwarten.