„Miss Marple“ lockt Telefonbetrüger in eine Falle

Preis an die Volkshilfe gespendet

Für ihren jüngsten Einsatz wurde die 66-Jährige mit dem Sonderpreis bei der Verleihung des Sicherheitsverdienstpreises 2025 geehrt. Doch statt den wohlverdienten Gewinn – zwei Nächtigungen für zwei Personen in der Therme Lutzmannsburg – selbst zu genießen, entschied sich die „Miss Marple“ aus Rechnitz, wie Zöhrer dank ihrer guten Spürnase in der Bevölkerung genannt wird, den Gutschein der Volkshilfe Burgenland zu spenden. „Ich möchte Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen und ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagt sie im Zuge der Scheckübergabe.