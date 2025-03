Yannick Shetty wird neuer Klubobmann der NEOS

Neue Gesichter im Nationalrat

Der Politiker zog 2019 erstmals als jüngster Abgeordneter in den Nationalrat ein, seit 2013 ist er Parteimitglied. Er wuchs in Innsbruck auf und studierte in Wien Rechtswissenschaften. Parallel zu seinem Job als Abgeordneter absolvierte er die Gerichtspraxis. Auf Social Media beantwortet er in einem Liveformat immer wieder Fragen zum politischen Alltag.