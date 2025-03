„Kein Handy, das Wirtshaus lebt von Gesprächen“

Insgesamt 3600 Gastronomiebetriebe gibt es in Kärnten, darunter 600 Gasthäuser. 95 Mitglieder der Kärntner Wirtshauskultur können nun kostenlos ihre Toplokale vorstellen. Kathrin Zollner und Gerfried Hopf als Vertreter der Wirtshauskultur sind begeistert. Auch Wirtesprecher Stefan Sternad ist angetan. „Ein Wirtshaus ist ein Ort, wo man jeden Tag hingehen kann. Wir zeichnen mit diesem Wirtshausführer die perfekte kulinarische Landkarte durch Kärnten. WIr müssen nun die Ressourcen bündeln. In einem Wirtshaus ist das Gespräch ganz wertvoll. Das Handy und die Social-Media-Kultur werden in die Ecke gelegt. Man kann essen und trinken. Ein Wirtshaus ist der sehnsüchtige Ort der Begegnung.“